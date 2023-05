ADL-Spalletti | caso chiuso | avanti insieme Ma il Napoli sarà più forte? “State sereni”

(Di sabato 13 maggio 2023) Il futuro è più roseo, in casa azzurra. Aurelio De Laurentiis e Lucianosi sono finalmente incontrati. E’ successo in pieno centro, a. In un ristorante, da un buon bicchiere di vino. Come nella miglior tradizione italiana. La chiacchierata tanto attesa è arrivata. E il focoso presidente ha lasciato trapelare una sola informazione ai tifosi presenti: “”. Un messaggio chiaro. La volontà di proseguirenon è in dubbio. Il primo. Ora resta da capire cosa succederà con Cristiano Giuntoli, che sembra sempre più lontano da Castelvolturno. L’incontro tra il patron e il tecnico toscano è avvenuto in un clima di grandetà. Inevitabile dopo uno scudetto arrivato 33 anni dopo l’ultima ...

Maaveva ritenuto importante questo momento come confronto. E il presidente ha capito che perdere tempo avrebbe solo alimentato voci antipatiche. Ed ecco la cena su cui il Napoli mette le ...Se perquindi il ciclo partenopeo continua, lo stesso non si può certo dire di Cristiano ... Se è vero cheha assicurato che pezzi pregiati come Osimhen e Kvaratskhelia non andranno da ...Calciomercato Napoli - Anche l'edizione online de Il Mattino di Napoli conferma l'incontro a cena fra De Laurentiis e, aggiungendo: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie

ADL-Spalletti, incontro terminato. Confessione del patron ai tifosi AreaNapoli.it

Il futuro è più roseo, in casa azzurra. Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti si sono finalmente incontrati. E' successo in pieno centro, a Napoli. In un ristorante, davanti a un buon bicchiere di ...Manuel Parlato ha messo in evidenza le espressioni di Aurelio De Laurentiis al termine dell'incontro con l'allenatore azzurro Luciano Spalletti.