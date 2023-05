Addio a Maria Miceli | la ballerina 35enne volto della tv

La giovane ballerina brescianaMiceli è morta a 35 anni a causa di una malattia che stava combattendo da anni. I suoi funerali si terranno nella chiesa di Manerbio .Miceli era nota per la sua passione per la danza, che l'ha accompagnata nella sua crescita personale e artistica, diventando coreografa e direttrice artistica. Aveva preso parte a spettacoli in ...A farglielo dimenticare e riporre nel cassetto nessuno riusciva più della moglieTeresa , che lo ha lasciato pochi anni fa dopo una malattia. Anticipandolo di poco. Costantino se n'è andato ...... l'ex ballerino diDe Filippi e compagno di Belen. "Io in Rai ho capito che fino a 60 anni ... i litigi e le ipocrisie del partner, ha lasciato un segno indelebile anche dopo l'. Seguo ...

Addio a Maria Miceli, una vita trascorsa nella bellezza Giornale di Brescia

Il mondo dello spettacolo piange la prematura scomparsa di Maria Miceli: la ballerina residente a Menerbio, nel bresciano, è morta a soli 35 anni. Aveva lavorato in teatro e ...Era stata tra i protagonisti del videoclip di Amore, de Il Volo, e, in passato, aveva partecipato al cast di varie trasmissioni Rai, Sky e Mediaset. È morta Maria Miceli, ballerina e artista 35enne di ...