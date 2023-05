(Di sabato 13 maggio 2023) L'scruta il mercato dei difensori alla ricerca di un erede di Skriniar, che a fine giugno si svincolerà a parametro zero trasferendosi...

In tal senso arrivano dall'Inghilterra conferme a undi cui vi ha già parlato Calciomercato.it: Tosin. Milan Skriniar (LaPresse) - calciomercato.itProposto all'Inter, il 25enne ...Commenta per primo Secondo quanto riferito da Sky Sports Uk, l'Inter sarebbe interessata ad. Il centrale ha un contratto in scadenza nel 2024 con il Fulham.

Adarabioyo: nome nuovo per l'Inter | Mercato Calciomercato.com

Il cammino in Champions e la qualificazione alla prossima Champions permetteranno all'Inter di programmare al meglio la stagione ...