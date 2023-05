Acerenza torna re del fondo | trionfa nella 10 km di Coppa a Piombino

(Di sabato 13 maggio 2023) Domenicovince ala 10 km della tappa italiana diLen. Un modo per festeggiare l'oro europeo di un anno fa ad Ostia. Il lucano ha battuto nel finale dopo 1h51'43'7 di 1'5 ...

Le condizioni del mare di Piombino erano ideali per, e pessime (e a 18 gradi) per Gregorio Paltrinieri, costretto al ritiro nel quarto giro come l'altra big azzurra Giulia Gabbrielleschi. La ...L'atletaad indossare la calottina azzurra un anno e mezzo dopo la miocardite che l'ha ... invece, gli altri azzurri convocati: Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro/Coopernuoto), Domenico(...All'arrivo Dario Verani urla. Un urlo liberatorio e di gioia: dopo i fasti di Gregorio Paltrinieri e Domenicol'Italia del nuoto di fondosul podio. Dario Verani si mette al collo l'oro nella 25 km ai Mondiali di Budapest. Dal Lupa Lake arriva così la sesta medaglia dal fondo. Verani, che si ...

