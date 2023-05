Accadde oggi | 13 maggio 1917 | la prima apparizione della Madonna di Fatima

Erano le 2.53 del 13 maggio 1909. A Milano, a piazzale Loreto - che allora si chiamava rondò Loreto - iniziò il primo Giro d'Italia. Si era scelto di partire di notte perché di giorno si ...1985: Bruce Springsteen sposa la sua prima moglie, la modella e attrice Julianne Phillips, a Lake Oswego, Oregon, USA, città natale di lei. Officia Little Richard, e Percy Sledge canta "When a man ...Primo Giro d'Italia, debutta la Formula Uno, attentato al papa, i pastorelli vedono la Madonna. 1497 - Girolamo Savonarola , frate e uomo politico, viene raggiunto da un provvedimento di ...

Almanacco | Giovedì 11 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno ModenaToday

113 – Inaugurazione della Colonna Traiana a Roma 1191 – Riccardo I d’Inghilterra sposa Berengaria di Navarra 1328 – L’Antipapa Niccolò V viene consacrato nella Basilica di San Pietro a Roma, dal vesco ...Aggredito con calci e pugni, il 48enne è in osservazione all'Ospedale del Mare di Napoli per un trauma cranico ed è in pericolo di vita ...