Abito trasparente e biancheria intima in bella mostra | Irina Shayk da infarto

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 13 maggio 2023) Vi ricordate di? La top model volto di Intimissimi si èta quasi nuda in un importante evento. Polemiche e complimenti In Italiaè conosciuta per le sue campagne pubblicitarie per Intimissimi. La supermodella russa aveva prestato il suo volto per il celebre marchio italiano di modae per essere stata una delle fidanzate del calciatore portoghese Cristiano Ronaldo. Per questo ultimo motivo la modella è molto conosciuta nel paese natale di Cr7, dove è molto seguita sui social.si presenta quasi nuda a un evento importante @– ilovetrading.it La modella russa ha più di 21 milioni di followers su Instagram e ancora un fisico mozzafiato. ...