A Termini scippi e borseggi per 3 | 5 milioni | la stazione bancomat delle gang

(Di sabato 13 maggio 2023) Laè ormai il «» di bande di sudamericani. Peruviani e argentini sono infatti diventati l'incubo di pendolari e turisti che ogni giorno transitano alle fermate della metropolitanae Repubblica e che utilizzato gli autobus della zona. In un mese i malviventi riuscirebbero a mettersi in tasca fino a 300mila euro, pari a 3,5l'anno. Una cifra che corrisponde a circa 10mila euro al giorno, considerando i furti di portafogli, preziosi e cellulari. Solo negli uffici della forze dell'ordine si presentano, in media, tra le 40 e le 50 persone, che denunciano di essere state derubate, pari quindi a 1.500 al mese. La zona che va dallafino a piazza della Repubblica è diventata dunque per i sudamericani un vero e proprio ...

Nelle stazioni metro nuove telecamere controe furti, stanziati 71 milioni Roma,in sicurezza: il restyling dalla stazione a piazza della Repubblica. Il piano per il Giubileo Giubileo ,...Nelle stazioni metro nuove telecamere controe furti, stanziati 71 milioni Roma,in sicurezza: il restyling dalla stazione a piazza della Repubblica. Il piano per il Giubileo Giubileo ,...

Roma, la stazione Termini tra furti e scippi "vale" 3,5 milioni Il Tempo

Un tentativo di scippo che a tratti è sembrato la scena di un film. Peccato però che le persone coinvolte nell’episodio di cronaca che è andato in scena in stazione centrale potevano seriamente rischi ...Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo spo ...