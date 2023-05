A Napoli è dura | tra bassi carissimi e zero servizi

(Di sabato 13 maggio 2023) Le tende da campeggio sono comparse ieri mattina nel cortile del dipartimento di Studi umanistici della Federico II di. Le ha montate il Collettivo autorganizzato universitario. Sui teli i first appeared on il manifesto.

Terminata la cena tra allenatore e presidente, che si sono visti in centro città. Presente anche l'ad Chiavelli. Ilha già esercitato l'opzione per il contratto di Spalletti, cheun altro anno: allungarlo può essere stato un tema della cena, servita a immaginare programmi, strategie e mercato. Prima di ...... sarà. Si può solo sperare al momento. Trattando ora l'argomento della sentenza che arriverà il 22, è stata messa come presidente Ida Raiola, magistrato del TAR di, trasferita In Veneto ...È uno scandalo cheda più di dieci anni . Così com'è uno scandalo che derubano la Campania di 200 milioni di euro l'anno '. Così il presidente della Regione Campania , Vincenzo De Luca , ha ...

De Paola: "Per il Napoli è dura aprire un ciclo, ci saranno rivoluzioni annuali" Tutto Napoli

Come aveva promesso, il 6 maggio Harry si è seduto in terza fila nell'abbazia di Westminster, insieme allo zio Andrea, le cugine Eugenia e Beatrice con i rispettivi mariti, nel posto riservato a… Legg ...In corso la cena tra allenatore e presidente, che si sono visti in centro. Presente anche l’ad Chiavelli. Il Napoli ha esercitato l'opzione per il contratto di Spalletti (dura un altro anno, allungarl ...