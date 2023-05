A che ora inizia e a che ora finisce la finale dell’Eurovision 2023? Scaletta cantanti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 13 maggio 2023) Si terrà stasera ladella 67 edizioneSong Contest in programma alla Liverpool Arena. Per tutti gli appassionati della kermesse canora, l’appuntamento è per stasera, sabato 13 maggio, alle 20 e 40 su rai 1 e RaiPlay in streaming per assistere all’evento presentato da Hannah Waddingham, Alesha Dixon e Julia Sanina. Quale sarà ladella serata e quando canterà Mengoni Per tutti coloro che stanno aspettando di conoscere l’ordine di uscita deiper sapere quando tocca al nostro ultimo vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, Marco Mengoni, sarà l’undicesima esibizione della serata. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quale sarà ladei 26 artisti: 1. Austria Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar? 2. Portogallo Mimicat – Ai Coração 3. Svizzera Remo ...