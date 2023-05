(Di sabato 13 maggio 2023). A livello nazionale, il numero delleerogate sta superando quello dei lavoratori., intanto, costituisce una delle eccezioni. Ae provincia, infatti, ci sono 122 lavoratori attivi ogni 100 pensionati: una proporzione che pone la terra orobica in 23ª posizione nella classifica nazionale. Nel rating regionale,arriva dopo Brescia (135 su 100), Lodi (134 su 100) e Milano (133 su 100). Alla pari con Como. La situazione rispetto alla media nazionale è comunque abbastanza tranquillizzante: calcolando tutta Italia, infatti, la proporzione è di 111 su 100, e in 39 provincie (poco meno della metà) il sorpasso dei pensionati è già avvenuto. “Calo delle nascite e difficoltà di reperimento della manodopera sono i refrain che la politica mette in campo per puntare decisa ...

In Italia, il numero delle pensioni erogate sta superando quello dei lavoratori attivi. Ma, per ora, costituisce una delle eccezioni. Nella nostra provincia, infatti, ci sonolavoratori attivi ogni cento pensionati: una proporzione che pone la terra orobica in 23esima posizione ...Le camere alberghiere sono 12.487 nel savonese, 32.in regione. Le 3.337 unità locali delle ... presentato in occasione della 73a assemblea Federalberghi , che si svolge in questi giorni a...di Paolo Aresi Il turismo ain questi primi tre mesi dell'anno ha fatto il botto: è cresciuto bene e ha lasciato alle ... Le presenze turistiche sul territorio bergamasco sono passate dalle...

A Bergamo 122 stipendi pagano 100 pensioni: “Si deve investire sulla natalità” BergamoNews.it

In 39 province italiane ci sono più pensionati che lavoratori. Il territorio bergamasco tiene - conta 122 lavoratori attivi ogni cento pensionati - ma le prospettive non sono rosee, perché anche qui i ...Il Presidente Esecutivo di Brembo Matteo Tiraboschi ha commentato: “I risultati del primo trimestre 2023, approvati oggi dal Consiglio di Amministrazione, evidenziano una crescita dei ricavi a doppia ...