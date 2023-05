595 Comuni alle urne

Così si apre alle 7 di domenica il voto per le elezioni comunali che coinvolgono i cittadini di, per un totale di 4,5 milioni di votanti , chiamati, con l'incognita dell'astensionismo, a ...Occhi puntati sulle sfide nelle 13 città più popolose tra iche domani e lunedì sono chiamati alle urne per rinnovare sindaci e Consigli comunali: si va da Ancona, unico capoluogo di regione al voto, a Brescia, da Brindisi ad Imperia, da Latina a ...Le elezioni comunali 2023 si terranno il 14 e il 15 maggio in. Il tutto per un totale di 4,5 milioni di votanti, che saranno chiamati alle urne per eleggere il proprio sindaco. Nella maggior parte delle città, gli elettori potranno votare dalle 7 alle ...

Elezioni Amministrative, il 14 e 15 maggio al voto 595 comuni italiani RaiNews

Città (Politica) Il Pd punta a riconquistare le tre città toscane e a prendere Vicenza. Le destre vogliono strappare Brescia e Ancona. Nel 2018 nei 13 capoluoghi al voto finì 8 a 5 per il centrodestra ...La tornata di domenica e lunedì, con 6 milioni di italiani coinvolti, è un esame parziale per il gradimento del governo, ma è anche il primo vero banco di prova per la segretaria del Pd ...