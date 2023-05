13 maggio 2012 | l’ultima di Alessandro Del Piero alla Juve VIDEO

Leggi su glieroidelcalcio

(Di sabato 13 maggio 2023)diDelcon la maglia dellantus Il 13del, a Torino, il tempo è grigio e c’è una pioggia leggera. A questo clima che mette tristezza si aggiunge la notizia che i tifosi bianconeri sapevano da tempo ma che non erano pronti a vivere:partita diDelcon la maglia dellantus. Nonostante quella fosse la giornata per festeggiare il ventottesimo scudetto le luci e le attenzioni erano per il numero 10 che segnò anche una delle reti nella vittoria della Vecchia Signora contro l’Atalanta. Una giornata ricca di lacrime e di emozioni. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.