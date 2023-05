12 Maggio 2023 – Corte Suprema del Brasile apre indagine contro Google e Telegram

Leggi su strumentipolitici

(Di sabato 13 maggio 2023) Un giudice delladelha ordinato un’super quella che ha definito la “campagna abusiva” delle aziende tecnologicheunaversa legge che cerca di arginare la disinformazione online. Ad aprile l’indice dei prezzi al consumo in Argentina è cresciuto dell’8,4 per cento su base mensile, arrivando a un incremento del 108,8 per cento anno su anno. L’UNICEF ricorda che la violenza armata ad Haiti ha causato un vertiginoso aumento del 30% (rispetto al 2022) del numero di bambini che soffrono di malnutrizione acuta grave, o grave deperimento. Si terrà il 13a Stoccolma l’intra i ministri dell’Unione Europea e della regione Indo-Pacifico. Delegati da oltre ...