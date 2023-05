10 parchi nazionali in Italia da visitare almeno una volta nella vita

Leggi su gqitalia

(Di sabato 13 maggio 2023) Il nostro patrimonio storico e culturale è famoso in tutto il mondo grazie a città come Venezia, Roma, Firenze e i numerosi siti Unesco. Ma l’è la destinazione perfetta anche per chi ama la natura e i paesaggi incontaminati, grazie ai parchi nazionali da Nord a Sud. Per l'esattezza sono 24 i parchi nazionali presenti sul territorio e l'attuale SentieroCai ne abbraccia 16. Proprio il 24 maggio si celebra la Giornata Europea dei Parchi e, per l’occasione, Musement, la piattaforma digitale per scoprire e prenotare esperienze di viaggio in tutto il mondo, ha realizzato una classifica dei parchi nazionali più popolari d’, basata sul numero di recensioni su Google. Il risultato è una lista di 10 siti naturali meravigliosi, da visitare e percorrere a piedi almeno una...