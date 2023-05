? LIVE! Salernitana-Atalanta 0-0 | inizia la partita

(Di sabato 13 maggio 2023)0-0 Marcatori: –(3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Lovato, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Vilhena, Bradaric; Botheim, Dia; Piatek. A disp. Fiorillo, Sepe, Sambia, Ekong, Gyomber, Bohinen, Nicolussi Caviglia, Maggiore, Kastanos, Candreva, Bonazzoli. All. Paulo Sousa(3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Soppy, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners, Pasalic; Zapata. A disp. Musso, Rossi, Okoli, Demiral, Bernasconi, Mendicino, De Nipoti, Muriel, Højlund. All. Gasperini Arbitro: Marco Piccinini Ammoniti: – Espulsi: – Note: –

Entrambe le squadre sono a caccia di punti pesanti: ladi Paulo Sousa , 15esima in classifica con 35 punti, a +8 sul terzultimo posto e reduce dalla sconfitta con l'Empoli, cerca un ...- Atalanta: formazioni UFFICIALI e dove vederla in TVIn programma sabato 13 maggio alle 15,- Atalanta verrà trasmessa da DAZN. Ecco le probabili formazioni della partita:......00 Sassuolo U19 - Roma U19 15:00 ITALIA PRIMAVERA 2 Pescara U19 - Ascoli U19 0 - 0 (Finale) Imolese U19 -U19 2 - 0 (Finale) Viterbese U19 - Crotone U19 2 - 4 (Finale) Alessandria U19 - ...

Salernitana-Atalanta LIVE alle 15 | Primapagina Calciomercato.com

Alle 15:00 di sabato 13 maggio Salernitana e Atalanta si sfideranno in un match valido per il 35° turno di Serie A ...SERIE A - Segui la diretta scritta del match valevole per la 35a giornata di Serie A. In campo è sfida Piatek-Zapata, ma non solo: se i padroni di casa vogliono ...