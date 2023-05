? LIVE! Salernitana-Atalanta 0-0 | dentro Højlund | Soppy infortunato

(Di sabato 13 maggio 2023)0-0 Marcatori: –(3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Lovato, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Vilhena, Bradaric; Botheim, Dia; Piatek. A disp. Fiorillo, Sepe, Sambia, Ekong, Gyomber, Bohinen, Nicolussi Caviglia, Maggiore, Kastanos, Candreva, Bonazzoli. All. Paulo Sousa(3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini;(48? Okoli), De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners, Pasalic (46?); Zapata. A disp. Musso, Rossi, Demiral, Bernasconi, Mendicino, De Nipoti, Muriel. All. Gasperini Arbitro: Marco Piccinini Ammoniti: Scalvini (49?) per gioco falloso Espulsi: – Note: recupero tempo pt 1? Le grandi occasioni 19? – Occasioneda destra pennella una palla al bacio per Zapata, che va in tuffo di ...

Il match valido per la 35esima giornata di Serie A trae Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo stadio Arechi,e Atalanta si affrontano nel match valido per la 35esima giornata di Serie ...- Atalanta: formazioni UFFICIALI e dove vederla in TVIn programma sabato 13 maggio alle 15,- Atalanta verrà trasmessa da DAZN. Ecco le probabili formazioni della partita:...Entrambe le squadre sono a caccia di punti pesanti: ladi Paulo Sousa , 15esima in classifica con 35 punti, a +8 sul terzultimo posto e reduce dalla sconfitta con l'Empoli, cerca un ...

Salernitana-Atalanta LIVE alle 15 | Primapagina | Calciomercato.com Calciomercato.com

Primo tempo caratterizzato dalla pioggia e dal campo pesante, bloccato sullo zero a zero. Atalanta più pericolosa soprattutto con Ederson e Zapata, Salernitana attenta e pericolosa in ripartenza con i ...Alle 15:00 di sabato 13 maggio Salernitana e Atalanta si sfideranno in un match valido per il 35° turno di Serie A ...