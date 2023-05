(Di venerdì 12 maggio 2023) Aggressione in. E' quanto successo allamodenese Ikram Jarmouni che, mentre andava a Roma nei giorni scorsi per ritirare il ' Premio America giovani per il talento universitario ...

... mentre lui si rivolge alla giovane con parole volgari e offensivi anche a sfondo razziale, gridandole più volte '' e anche 'tila faccia'.... attorniato da altri passeggeri che lo invitano a smetterla, che si rivolge alla giovane con epiteti volgari e offensivi anche a sfondo razziale, gridandole più volte '' e 'tila faccia'...Ma l'uomo, anche mentre si allontanava, continuava a insultare la ragazza, c hiamandola "" e urlandole contro: "Tila faccia". Tanti i commenti di solidarietà ricevuti dalla studentessa ...

«Zingara, ti spacco la faccia»: aggredita sul treno una studentessa marocchina VIDEO leggo.it

Ikram Jarmouni, 22 anni, è stata aggredita verbalmente per il colore della pelle sul treno per Roma, dove si recava per la cerimonia di premiazione. Il video pubblicato dalla ragazza su Instagram ...“Aggredita, insultata e minacciata di morte” per il colore della sua pelle. A denunciare con un post su Instagram l’accaduto è Ikram Jarmouni, studentessa modenese che ha ricevuto il Premio America ...