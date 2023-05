Zelensky | tutto pronto per la visita in Italia | a Palazzo Chigi incontrerà Meloni e Tajani ma non Salvini

Leggi su tpi

(Di venerdì 12 maggio 2023) Alcuni dettagli sono da limare, specialmente per motivi di sicurezza, ma l’agenda dellainpresidente ucraino Volodymyrsembra definita: questo weekendSergio Mattarella al Quirinale, poi Papa Francesco e infine ala premier Giorgia. Cresce l’attesa per il primo incontro nel nostro Paese dal giorno dell’invasione russa: occhi puntati sul vertice in Vaticano, viste le intenzioni espresse dalla Chiesa di porsi come mediatore tra le parti nel conflitto. Per quanto riguarda il summit col governo, nonostante non siano ancora trapelate indiscrezioni sulle due delegazioni è probabile che assieme asia presente anche il vicepremier Antonio, in veste diministro degli Esteri. ...