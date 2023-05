Zelensky | probabile incontro a Roma con il Papa

Leggi su zon

(Di venerdì 12 maggio 2023) Probabilmente il presidente ucraino Volodimyr, si apprende in ambienti parlamentari della maggioranza, dovrebbe incontrare domenica prossima ail presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni eFrancesco. E forse anche al Quirinale dal presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella.è stato a Helsinky, in Finlandia, e all’Aia, nei Paesi Bassi e nei prossimi giorni, come annunciato dai media tedeschi, sarà prima a Berlino per incontrare il cancelliere Scholz e il presidente Steinmeier. In questo programma si potrebbe inserire anche, che al momento non viene confermata da fonti dell’Esecutivo italiano. “È possibile che ilincontri il presidente ucraino nella giornata di sabato”, lo hanno detto fonti vaticane all’ANSA. Si tratta ...