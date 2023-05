Zelensky intervistato a “Porta a porta” | insieme a Vespa anche Maggioni e Mentana

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 maggio 2023) Il 13 maggio il presidente ucraino Volodymyrsarà in Italia per incontrare il presidente Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. E andrà da papa Francesco, nel pieno di quella “missione di pace” avviata dal Vaticano ma dai contorni ancora del tutto riservati. A fine giornata lo attende però un appuntamento televisivo, visto che sarà fisicamente presente alle 18.30 in diretta su Rai 1 – in uno specialedi Bruno– in collaborazione con il Tg1, prima di volare in Germania. Interverranno direttori di quotidiani e telegiornali nazionali e la puntata si svolgerà in una location esterna che sarà resa nota domani mattina per motivi di sicurezza. Accanto aci saranno i direttori del Tg1 Monica, del Tg7 Enrico ...