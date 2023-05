Zelensky dal Papa | il viaggio per la pace

... Volodymyr. E' quanto fanno sapere fonti vaticane, confermando le voci circolate da questo pomeriggio, secondo cui i due leaders potrebbero incontrarsi sabato.Vaticano confermano che l'......della guerra La timeline - Le immagini dallo spazio Dossier - Sentieri di guerra Le notizie in direttaconflitto Ucraina - Russia Punti chiave 20:45 Possibile incontro di Mattarella con...... una spinta per la pace in Ucraina La rivelazione di Papa Francesco: il governo Kirchner voleva "tagliarmi la testa" con finte accuse sulla dittatura in Argentinaall'Aia: "Nessun attacco, ...

Ucraina, ultime notizie. Sabato Zelensky a Roma, in vista incontri con Papa, Meloni e Mattarella Il Sole 24 ORE

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky potrebbe recarsi a Roma per una visita lampo e potrebbe avere non solo a un incontro con il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ma anche essere ricevuto ..."Contrastare la politica di aggressività della Russia è necessario ma non ci deve distogliere dalla ricerca di un approdo di pace". Sergio Mattarella, a Oslo per una visita… Leggi ...