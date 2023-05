Zelensky da Vespa Domani uno speciale Porta a Porta in preserale

(Di venerdì 12 maggio 2023) BrunoVolodymyrsarà ospite di Bruno. Il presidente dell’Ucraina, a Roma per incontrare Sergio Mattarella al Quirinale, sarà protagonista di uno, in onda, sabato 13 maggio, alle 18.30 in diretta su Rai 1 nello slot tradizionalmente occupato da L’Eredità. Losarà realizzato in collaborazione con il Tg1. Interverranno direttori di quotidiani e telegiornali nazionali. Nelle scorse oreè stato al centro di un giallo che ha riguardato l’Eurovision (maggiori info qui).

da: lo scenario da brividi Secondo il giornalistaè venuto a Roma 'per spazzare via ogni possibilità di trattativa di pace a breve periodo e perlanciar eun messaggio alla ...... ne abbiamo parlato con Papa Francesco perché siamo interessati a coinvolgere il Vaticano e l'Italia', ha detto il presidente ucraino Volodymyr, a Porta a Porta, ospite del prono Bruno..."Scommettiamo sulla vittoria di Kiev e continueremo con il sostegno militare all'amico", ha detto la premier dopo l'incontro durato 70 minuti. In mattinata il presidente ucraino è stato ...

Zelensky intervistato a “Porta a porta”: insieme a Vespa anche Maggioni e Mentana Il Fatto Quotidiano

La giornata di incontri del presidente che vede Mattarella e Meloni. Poi va in Vaticano: al pontefice ho detto che non c’è bisogno di mediatori ...Il presidente ucraino a «Porta a Porta»: «L’ultima visita a Roma Era un’altra vita». «Ho detto ai genitori che hanno perso i figli : non dovete perdonare» ...