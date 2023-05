Zelensky atteso a Roma per incontri con il Papa | Mattarella e Meloni

Volodymyra Roma per incontrare Sergio Mattarella, Giorgia Meloni e il Papa, ma è quest'ultimo il momento principale della visita essendovi un'ampia convergenza di vedute con i due ...ROMA - Sabato 13 maggio èa Roma il presidente ucraino Volodymyr. Sono previsti incontri con Papa Francesco, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e con il premier Giorgia Meloni. - foto ...Volodymyra Roma per incontrare Sergio Mattarella, Giorgia Meloni e il Papa. Il possibile incontro del presidente ucraino con il pontefice non è legato alla "missione di pace" di cui ha ...

Zelensky atteso sabato a Roma dal Papa, Meloni e forse anche Mattarella la Repubblica

ROMA (ITALPRESS) – Sabato 13 maggio è atteso a Roma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Sono previsti incontri con Papa Francesco, con il ...La premier attende il presidente ucraino, a tema ricostruzione e sostegno militare. Il vice si tiene lontano adducendo motivi di protocollo: "Oltre al ...