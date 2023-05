Zelensky a Roma | ?sabato vedrà Mattarella | il Papa e la premier Meloni

(Di venerdì 12 maggio 2023) Certa, alla vigilia, solo la presenza fisica del presidente ucraino allo speciale di “Porta a Porta” che andrà in onda in diretta alle 18.30 da una location esterna

Mentre il Presidente ucraino Volodymyrè atteso questo sabato in Italia aper incontrare Sergio Mattarella, Giorgia Meloni e il Papa, gli occhi sono puntati sulla controffensiva in Ucraina . Secondo la CNN, che cita un alto ..., domani vede Mattarella e il Papa, poi la premier Meloni. Ci sarà il vice Tajani (ma non Salvini) di Tommaso Ciriaco 12 Maggio 2023, il piano di sicurezza La questura diha varato un piano sicurezza che prevede anche la no fly zone e il divieto di sorvolo per i droni. Previsto l'impiego di artificieri, ...

Roma blindata per l'arrivo di Zelensky, no fly zone e tiratori scelti TGCOM

Volodymyr Zelensky non ha certo bisogno di interrogare le autorità italiane per sapere cosa pensino dell’invasione russa in Ucraina. Dal 21 febbraio 2022 due governi (quello Draghi prima e quello ...Il leader ucraino a Roma dovrebbe anche incontrare il Papa e la premier Meloni. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà domani, 13 maggio, al Quirinale il presidente… Leggi ...