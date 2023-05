(Di venerdì 12 maggio 2023) "Giorgiamostra di essere in piena contraddizione,la natalità e le famiglie poi quando ci sono famiglie in carne ed ossa, con dei bambini e delle storie, lemandando i ...

Così il deputato Pd e responsabile Diritti della segreteria nazionale Dem, Alessandroa proposito delle parole della premier Giorgiaagli Stati generali della natalità. . 12 maggio 2023Alessandro, deputato Pd e responsabile Diritti nella Segreteria nazionale, ha commentato le parole di Giorgiaagli Stati generali della natalità. L'esponente dem ha sottolineato l'ipocrisia e l'...da Presidente del Consiglio è ancora d'accordo con le folli affermazioni come "la ... Così Alessandro, deputato e responsabile diritti della segreteria nazionale del Partito Democratico . " ...

Zan, Meloni sostiene la famiglia ma poi la discrimina - Politica Agenzia ANSA

"Giorgia Meloni mostra di essere in piena contraddizione, sostiene la natalità e le famiglie poi quando ci sono famiglie in carne ed ossa, con dei bambini e delle storie, le discrimina mandando i pref ...Zan (Pd) contro Meloni: "Sostiene le famiglie poi quando ci sono famiglie in carne ed ossa, con dei bambini e delle storie, le discrimina mandando i prefetti contro i sindaci impedendo loro di trascri ...