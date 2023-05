WWE | Roman Reigns vicino a battere un record intaccato da 36 anni

Logan Paul, genio del marketing Influencer, megastar dei social e adesso anchesuperstar. Con ... Dopo aver messo in seria difficoltàReigns a Crown Jewel, questa volta Logan Paul ha ...AnnunciatoNight of Champions La peculiarità di questo show, come già accaduto in passato, è ... Rimane da capire se sarà così anche con l'Undisputed Universal ChampionReigns che proprio in ......al voler entrare nelladopo essere stato protagonista di "Clash at the Castle" a Cardiff. Il 34enne si è presentato sabato al Principality Stadium, partecipando allo scontro tra il campione...

WWE: Bobby Lashley può battere Roman Reigns Spazio Wrestling

A case could be made for any of the six SmackDown participants in the WWE World Heavyweight Championship Tournament.The Samoan Dynasty is one of the largest families in professional wrestling history. It goes back to the '60s and '70s, with the Wild Samoans.