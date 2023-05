WWE | Nuova operazione per Roode nel giorno del suo compleanno | l’annuncio del Glorious One

(Di venerdì 12 maggio 2023) Robertha compiuto gli anni nella giornata di ieri e possiamo dire che non ha propriamente festeggiato il suo 47esimo. L’ex TNA, fuori da tempo e già sottoposto ad un’di fusione alle vertebre in autunno, è tornato sotto i ferri per ripetere l’su un’altra vertebra. Un anno a dir poco difficile per ilOne, che ha ringraziato l’equipe medica tramite un post su Instagram. Ignoti, ad oggi, i tempi di recupero.

La rivincita delle donne Mai come quest'anno le superstar della divisione femminile dellahanno ... ha sconfitto la "regina" del ring con una Riptide dalla terza corda, diventando la...Nativo di Auckland, inZelanda, Robert Miller è stato uno dei wrestler più iconici della WWF (federazione diventata poi la moderna). Insieme a Luke Williams, ha creato il tag team ...... con la prossima fusione tra UFC e: in futuro potremmo assistere a match tra star come Jones e John Cena. È stato firmato un accordo miliardario per la creazione di unasocietà quotata in ...

Mia Yim disponibile nella nuova patch di WWE 2K23 The Shield Of Wrestling

I SUBCULTURE, gli ex WWE Flash Morgan Webster e Mark Andrews, lotteranno per i titoli di coppia di IMPACT Wrestling nell’evento speciale. Negli ultimi minuti, IMPACT Wrestling ha annunciato un’interes ...Backlash sembra ormai un lontano ricordo: lunedì la WWE ha intrapreso il suo percorso verso Night of Champions, che si terrà il 27 Maggio da Jeddah, in Arabia Saudita, e lo ha fatto per la prima volta ...