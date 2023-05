(Di venerdì 12 maggio 2023) La WWE haun tag team match per ladi NXT dellasettimana. Giovedì la società hache iaffronteranno iBrothers. Nella scorsadi NXT, Fowler e Reid sono stati vicini alla conquista dei titoli Tag Team di NXT detenuti da i Gallus, ma hanno fallito l’impresa. Quando Fowler e Reid erano nell’ormai defunto NXT UK, sono stati il primo tag team a vincere i titoli Tag Team di NXT UK, che hanno mantenuto per 231 giorni. Il tag team non ha ancora vinto l’oro da quando è passato a NXT negli Stati Uniti. Ad aprile, Fowler e Reid avevano chiesto di essere rilasciati dalla WWE, ma la loro richiesta era stata respinta. La, il cui contratto con la WWE scade a ottobre, fanno attualmente parte ...

WWE: Annunciato The Dyad contro i fratelli Creed per la prossima puntata di NXT Zona Wrestling

