WTA Roma 2023 | Martina Trevisan esce di scena dopo una clamorosa battaglia con Muchova

(Di venerdì 12 maggio 2023) Finisce subito il cammino diagli Internazionali d’Italia. Una sconfitta davvero dolorosissima per la toscana, che perde una pazzescadi tre ore contro Karolina, numero 52 del mondo. La ceca si è imposta in tre set in rimonta con il punteggio di 3-6 6-3 7-6. Purtroppoha pagato davvero tantissimi passaggi a vuoto al servizio e soprattutto ha sfruttato solo cinque delle diciannove palle break avute a disposizione. Restano davvero tanti i rimpianti per la numero diciotto della classifica mondiale, che abbandonacon tanta amarezza e con ancora mai una vittoria all’attivo al Foro Italico. Breake controbreakad aprire il match. Un primo set dove fioccano le palle break, ...

La n° 1 del mondo non perde neanche un game nel suo match di debutto. Sakkari e Samsonova si impongono rispettivamente su Strycova e Kontaveit Venerdì 12 maggio è ancora giornata di secondo turno per ...La testa di serie n.8 Maria Sakkari sigilla il suo debutto agli Internazionali di con una vittoria in due set sulla ceca Barbora Strycova [8] M. Sakkari b. B. Strycova 6 - 1 6 - 3 Esordio in discesa per Maria Sakkari agli Internazionali BNL d'Italia. Davanti a un Pietrangeli ...

Jil Teichmann (Wta 58) ha fallito l'esordio nel torneo Wta 1000 di Roma. Dispensata da disputare il primo turno in quanto testa di serie numero 26, l'elvetica si è arresa venerdì nel primo pomeriggio ...