WTA Roma 2023 | il tabellone di Camila Giorgi | le prossime avversarie e un cammino possibile

(Di venerdì 12 maggio 2023) In attesa del match serale di Jasmine Paolini, l’unica italiana al terzo turno degli Internazionali d’Italiadi tennis è: la prossima avversaria dell’azzurra sarà la ceca Karolina Muchova, che ha privato l’Italia di un derby ai sedicesimi, battendo Martina Trevisan, testa di serie numero 18. In caso di successo, peragli ottavi ci sarà una tra l’ucraina Marta Kostyuk, numero 32 del, e la mina vagante spagnola Paula Badosa, che oggi ha eliminato la tunisina Ons Jabeur, testa di serie numero 4. Qualora dovesse arrivare un ulteriore successo, ecco che ai quarti potrebbe esserci una tra la russa Daria Kasatkina e la ceca Barbora Krejcikova, mentre in semifinaleincrocio con la numero 1 del seeding e del mondo, la polacca Iga Swiatek. Chi ...

Camila Giorgi se la vedrà contro Karolina Muchova nel terzo turno degli Internazionali d'Italia 2023 , quinto1000 della stagione in programma sui campi in terra battuta del Foro Italico di. Altra avversaria azzurra per Muchova, che al secondo turno ha annullato un match point a Trevisan, ...Dopo la sua prima vittoria in carriera a livellosaluta invece il torneo romano Lisa Pigato, il ... Secondo set: Alexandrova saluta, gran vittoria di Camila Giorgi Anche il secondo parziale ...Atp/- Vincono Fognini e Giorgi. Fuori Trevisan Non sarà facile per Martina Trevisan dimenticare la sconfitta subita quest'oggi contro Karolina Muchova sul Campo Pietrangeli. Nei suoi occhi, ...

WTA Roma: il ritorno di Sofia Kenin, Sabalenka è subito fuori! Ubitennis

MASTERS ROMA - La tennista marchigiana centra per la prima in carriera il terzo turno nel torneo di casa: 6-4 6-2 a Ekaterina Aleksandrova. Ora Muchova ...A che ora e come seguire il terzo turno degli Internazionali d'Italia 2023 tra l'azzurra Camila Giorgi e la ceca Karolina Muchova.