WTA Roma 2023 | Camila Giorgi domina contro Alexandrova e accede al terzo turno

(Di venerdì 12 maggio 2023) Unain versione extra lussoaldegli Internazionali d’Italia. La marchigiana ha sconfitto in due set la russa Ekaterina, testa di serie numero quindici, con il punteggio di 6-4 6-2 dopo un’ora e mezza di gioco. Una prestazione davvero eccellente per l’azzurra, che ha fatto la differenza soprattutto con la prima di servizio (70% in campo), vincendo il 76% dei punti quando la prima palla è entrata. Partenza lanciata di, che strappa subito in apertura il servizio all’avversaria., però, replica con l’immediatobreak e poi pareggia sul 2-2. Entrambe le tenniste hanno una palla break nel sesto e settimo gioco, ma non le sfruttano. Tutto sembra portare ...

Atp Tennis Saranno ben 12 i tennisti azzurri che scenderanno in campo al Foro Italico nella giornata di sabato 13 maggio. Gli Internazionali Bnl d'Italia entrano sempre più nel vivo: è arrivato ...Martina Trevisan domina per un set e mezzo poi subisce un parziale di sette giochi a zero, prima della rimonta che la porta a matchpoint. L'azzurra sbaglia la risposta e subisce il colpo di reni ...E' durata lo spazio di una partita l'avventura di Jil Teichmann (58) al Masters 1000 di. Come gi successo a Madrid due settimane or sono, la rossocrociata infatti stata eliminata sulla terra rossa della capitale italiana ai trentaduesimi, dove si inchinata ...

WTA Roma: il ritorno di Sofia Kenin, Sabalenka è subito fuori! Ubitennis

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.05 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Camila Giorgi-Alexandrova, incontro di secondo turno vinto dall'azzurra per 6-4, 6-2. Vi ringraziamo per aver sc ...Una Camila Giorgi in versione extra lusso accede al terzo turno degli Internazionali d'Italia 2023. La marchigiana ha sconfitto in due set la russa Ekaterina Alexandrova, testa di serie numero quindic ...