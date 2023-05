Wsj | Linda Yaccarino probabile nuovo Ceo di Twitter

(Di venerdì 12 maggio 2023) Il capo della pubblicità di NBCUniversal,, è in trattative per diventare ilCEO di, secondo fonti informate citate dal Wall Street Journal.è attualmente, ...

Yaccarino è attualmente, e da oltre 10 anni, presidente della pubblicità globale e delle ... In qualità di responsabile delle vendite pubblicitarie di Nbcu - ricorda il- ha dato un grande ...Nonostante nessun accenno sia stato fatto al nome, secondo fonti informate citate dal Wall Street Journal il capo della pubblicità di NBCUniversal,Yaccarino, è in trattative per diventare lei ...Elon Musk ha annunciato di aver assunto una nuova ceo per Twitter, senza farne il nome. Ma secondo quanto riferisce il Wall Street Journal si tratterebbe della numero uno di NBCUniversalYaccarino."Sono molto felice di annunciare di aver assunto una nuova ceo per X/Twitter. Inizierà a lavorare in circa 6 settimane - scrive Musk - il mio ruolo cambierà in presidente esecutivo e ...

