Wind Tre | il fondo Eqt acquista la quota di maggioranza nella rete da 3 | 4 miliardi

La rassegna - su Sky Cinema Due - proporrà bentitoli in prima visione premiati nell'ultima ... il thriller con Jeremy Renner ed Elizabeth Olsen I SEGRETI DIRIVER (Un Certain Regard alla ......siglato un accordo per acquisire una partecipazione del 60% nella società di nuova costituzione che possiederà e gestirà la rete mobile e fissa dell'operatore italiano di telecomunicazioni. ......siglato un accordo per acquisire una partecipazione del 60% nella società di nuova costituzione che possiederà e gestirà la rete mobile e fissa dell'operatore italiano di telecomunicazioni...

Wind Tre, il fondo Eqt acquisisce la quota di maggioranza nella rete mobile per 3,4 miliardi Il Sole 24 ORE

Milano, 12 mag. (askanews) - Il fondo EQT, società di investimento con sede a Stoccolma, ha firmato un accordo per acquisire una quota del 60% in ...Eqt Infrastructure ha siglato un accordo per acquisire una partecipazione del 60% nella società di nuova costituzione che possiederà e gestirà la rete mobile e fissa dell'operatore italiano di telecom ...