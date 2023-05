Wind Tre | fondo EQT acquisice quota di maggioranza della rete

(Di venerdì 12 maggio 2023) IlEQT, società di investimento con sede a Stoccolma, ha firmato un accordo per acquisire unadel 60% in un'entità di nuova costituzione che possiederà e gestirà l'infrastruttura di...

... ha firmato un accordo per acquisire una quota del 60% in un'entità di nuova costituzione che possiederà e gestirà l'infrastruttura di rete mobile e fissa di. L'attuale proprietario di...Nel frattempo, "sta facendo delle scelte: da un lato lo scorporo della rete per favorire nuovi modelli di business e, al tempo stesso, tutelare i posti di lavoro, dall'altro le acquisizioni ...Pier Luigi Pizzi, Davide Livermore, Manuel Renga firmano inuovi allestimenti delle opere, che ... e Alessandro Palumbo, sul podio del- sor Ensemble, è affidato il nuovo spettacolo che ...

Wind Tre, il fondo Eqt acquisisce la quota di maggioranza nella rete mobile per 3,4 miliardi Il Sole 24 ORE

Milano, 12 mag. (askanews) - Il fondo EQT, società di investimento con sede a Stoccolma, ha firmato un accordo per acquisire una quota del 60% in ...Eqt Infrastructure ha siglato un accordo per acquisire una partecipazione del 60% nella società di nuova costituzione che possiederà e gestirà la rete mobile e fissa dell'operatore italiano di telecom ...