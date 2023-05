Week end dal tempo incerto | tra nuvole | pioggia e schiarite

(Di venerdì 12 maggio 2023) Sarà un fine settimana dal, con, piogge leggere,rali, forse qualche grandinata. Non mancheranno lee gli sprazzi di sole, secondo le previsioni di Francesco Costa del Centro Meteorologico Lombardo. Venerdì 12 maggio 2023Previsto: Cieli da irregolarmente nuvolosi a molto nuvolosi con precipitazioni che al mattino potranno interessare gran parte della regione, conranee aperture più probabili sui rilievi alpini e sulle basse pianure. La giornata proseguirà con alternanza di timidee deboli precipitazioni in particolare sulle aree centro-occidentali della regione e sui rilievi alpini settentrionali della Valchiavenna, della Valtellina e i rilievi appenninici dell’Oltrepo Pavese. Lo sviluppo di ...

"È possibile che il Papa incontri il presidente ucraino Zelensky nella giornata di sabato prossimo". Lo dicono fonti vaticane rispondendo in merito alle indiscrezioni secondo le quali il presidente ..."È possibile che il Papa incontri il presidente ucraino Zelensky nella giornata di sabato prossimo". Lo dicono fonti vaticane rispondendo in merito alle indiscrezioni secondo le quali il presidente ..."È possibile che il Papa incontri il presidente ucraino Zelensky nella giornata di sabato prossimo". Lo dicono fonti vaticane rispondendo in merito alle indiscrezioni secondo le quali il presidente ...

Weekend 12-14 maggio | Cosa fare domenica e tutti gli eventi in città MilanoToday.it

Orticola tra bellissime piante e fiori, lo Spritz Festival, il Sabato di Lambrate e ancora eventi gratuiti e per famiglie ..."È possibile che il Papa incontri il presidente ucraino Zelensky nella giornata di sabato prossimo". Lo dicono fonti vaticane rispondendo in merito alle indiscrezioni secondo le quali il presidente Vo ...