Volvo - Problemi con i software | rinviato il lancio di EX90 e Polestar 3

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 12 maggio 2023) Lo sviluppo diappositi per la mobilità elettrica è già diventato nei mesi scorsi una fonte diper il gruppo Volkswagen, con le difficoltà della divisione Cariad che hanno determinato il rinvio di diversi prodotti alla spina di particolare importanza per il futuro di Wolfsburg e l'avvicendamento al vertice tra Herbert Diess e Oliver Blume. Il costruttore tedesco, però, non è il solo a dover affrontare un percorso irto di ostacoli nel processo di transizione. Infatti, lae la controllatahanno deciso di posticipare ildi due modelli a batteria a causa, per l'appunto, di ritardi in campo informatico. Rinvio per la. In particolare, la Casa di Göteborg hadalla fine di quest'anno al primo semestre del 2024 l'avvio ...