Vite al limite | la morte del paziente sconvolge il pubblico | questa volta non doveva finire così

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 12 maggio 2023) Ci sono pazienti che hanno preso parte al noto programma di TLC che durante o dopo la trasmissione, hanno perso la vita. Quando si decide di affrontare un percorso di perdita di peso come quello proposto ai pazienti dial, bisogna armarsi di grande pazienza e buona volontà, perché non sarà facile.al, il dramma che ha sconvolto il Dottor Nowzaradan – grantennistoscana.it(fonte Youtube)I protagonisti delle storie raccontate dal reality, sono persone che per le più disparate ragioni hanno avuto traumi e sofferenze che li hanno portati a trovare conforto nel cibo in eccesso. Traumi che Nowzaradan e la sua equipe provano a cicatrizzare attraverso un percorso non solo alimentare ma anche psicologico. In alcuni casi i pazienti hanno avuto successo perdendo peso e tornando quantomeno a una vita ...