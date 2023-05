... quindi lo scorso 11 maggio ha ricevuto l'ambasciatore della Federazione russa presso la Santa sede, Alexander Avdeev, indi congedo, e ora è la volta di. Da una parte questo ...Sono le tre tappe, i tre personaggi che domani Volodymirdovrebbe incontrare a Roma. Tra i tre l'unico incontro confermato e ufficializzato è quello di domani, con il capo dello Stato Sergio ...- Dallastorica diin una Roma blindata, all'incontro di papa Francesco con Giorgia ...

La visita di Zelensky a Roma TGCOM

in visita di congedo, e ora è la volta di Zelensky. Da una parte questo attivismo è la conferma della capacità di dialogo a tutto campo, dall’altra però è presto per parlare del Vaticano come ...L’inviato di Pechino, Li Hui, sarà lunedì in Ucraina a inaugurare un tour europeo. Stavolta c’è un accenno di ottimismo. Xi usa la pace per tenersi amica ...