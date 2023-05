Vincitori Pechino Express 2023 | bufera sul web | ecco cosa è successo

(Di venerdì 12 maggio 2023) Su Sky Uno e in streaming su NOW ieri, giovedì 11 maggio, è andata in onda la puntata finale di. Le coppie giunte fino a questo traguardo sono state tre, ovvero: «Gli Italo Americani», fatta da Joe Bastianich e Andrea Belfiore, «I novelli Sposi», formata da Federica Pellegrini e suo marito Matteo Giunta e, infine, «Le Mediterranee», composta da Carolina Stramare e Barbara Prezia. Solo una di loro, però, è riuscita ad aggiudicarsi questo titolo. Il pubblico da casa è apparso piuttosto risentito dal risultato finale, sta di fatto che sul web è scoppiata unacontro la trasmissione. Molti tifavano per I Novelli Sposi ma, purtroppo, ad aggiudicarsi il titolo dinon sono stati loro. Delusione alla finale di: il web ...

Sono le 3 coppie arrivate in finale aExpress 2023. Chi sono idello show di Sky Ecco l'annuncio... Immagini concesse da Sky - pechinoexpress.sky.it; La finale di...Le coppie finaliste a "Express" . Eppure, al termine degli 8000 km percorsi, con tre tappe a testa sul palmarès dell'edizione 2023, a saltare per primi sono stati gli Italo - Americani. Terzo ...Express 2023: iNel famoso sito archeologico della ex capitale dell'Impero Khmer, in Cambogia, si è svolta la finale diExpress 2023 e, alla presenza dei giudici Costantino ...

Pechino Express 2023, vincono Joe Bastianich e Andrea Belfiore, "Gli Italo Americani" Sky Tg24

La vittoria di Joe Bastianich e il marchigiano Andrea Belfiore Si è conclusa ieri, mercoledì 11 maggio, l'edizione 2023 di Pechino Express con la vittoria di Joe Bastianich e Andrea Belfiore, anconeta ...Giovedì 11 maggio è andata in onda su Sky ed in streaming su NOW la finalissima dell'edizione 2023 di Pechino Express. Dopo un totale di tre Paesi e la bellezza di 8000 km le tre coppie rimaste si son ...