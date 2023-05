VIDEO Follia in centro città | lancia una sedia dal sesto piano | auto danneggiata | indagini in corso

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 12 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAttimi concitati nella centralissima Via Piave dopo che è statata unada scrivania da un balcone, per cause ancora indi accertamento da parte dei Carabinieri giusti sul posto. Laha colpito violentemente una macchina modello Kia parcheggiata lungo le strisce blu della carreggiata, mandando completamente in frantumi il vetro e rimandendo conficcata nell’abitacolo, provocando non poco spavento tra i passanti. Un atto che avrebbe potuto creare conseguenze ben più gravi se avesse colpito qualche persona. Sul posto è arrivata anche un’ambulanza del 118 ma non si sono feriti, anche se la zona resta ancora affollata e il traffico rallentato. Dai primi rilievi lasarebbe statata da sensoda parte di ...