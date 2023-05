Video ATP Roma | Sinner batte Kokkinakis 6 - 1 6 - 4 | gli highlights

Nella gara del secondo turno del torneo di tennisdi Roma, Jannik Sinner supera Kokkinakis per 6 - 1 6 - 4. Guarda ilcon gli highlights del ...... il fenomeno ha dato vita a un termine burocratico specifico nel regolamento, affiancato a "... inducendo il connazionale Roddick a un ironico- tutorial su come lanciare quegli oggetti senza ...... " Ma a ogni modo lo conosco bene e l'abbiamo studiato guardando molti. Sta giocando a un ... previsto oggi in sessione serale contro l'argentino Tomas Martin Etcheverry (n.61) . Reduce da un ...

VIDEO Sinner-Kokkinakis, ATP Roma 2023: highlights e sintesi. Vittoria convincente dell'altoatesino nel 2° turno OA Sport

Tutto come da copione per Jannik Sinner. L'altoatesino (n.8 del mondo) si è imposto con grande facilità contro l'australiano Thanasi Kokkinakis per 6-1 6-4 nel match valido per il secondo turno degli ...Sui social si vede un Rafa piegato su se stesso dopo un allenamento nella sua accademia. Dopo Roma, a rischio il suo regno parigino ...