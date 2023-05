Viabilità Roma Regione Lazio del 12-05-2023 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 maggio 2023)DEL 12 MAGGIOORE 20.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANON ACCENNANO A DIMINUIRE I DISAGI SULL’AUTOSTRADANAPOLI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, NEL QUALE SONO RIMASTI COINVOLTI UN FURGONE E UNA VETTURA TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONESUD E COLLEFERRO, AL MOMENTO SON 7 I CHILOMETRI DI CODA IN DIREZIONE NAPOLI PER CHI è DIRETTO A SUD, SI CONSIGLIA DI USCIRE A SAN CESAREO, PROSEGUIRE SULLA STATALE CASILINA E RIENTRARE IN AUTOSTRADA A COLLEFERRO RIENTRIAMO AMIGLIORA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PERMANGONO LE CODE SULLA TANGENZIALE EST, CON INEVITABILI RIPERCUSSIONI SULLA FLAMINIA E SALARIA, CODE RISPETTIVAMENTE A ...