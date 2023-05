Viabilità Roma Regione Lazio del 12-05-2023 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 maggio 2023)DEL 12 MAGGIOORE 19.05 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINCIDENTE IN A1 SULLA DIRETTRICE-NAPOLI, CODE TRA VALMONTONE E COLLEFERRO, IN DIREZIONE NAPOLI ANCORA INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE CODE TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E SALARIA PER TRAFFICO SIA IN INTERNA SIA IN ESTERNA PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E A24 IN ESTERNA CODE DA LAURENTINA A TUSCOLANA SITUAZIONE INVARIATA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO A TOGLIATTI, IN USCITA E, VERSO IL CENTRO DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST ORA LE CONSOLARI CODE SULLA FLAMINIA DA VIA TUSCIA AL RACCORDO SULLA SALARIA SI STA IN CODA DA VIA DEI PRATI FISCALI A VILLA SPADA, IN TUTTI I CASI IN USCITA LE ...