Viabilità Roma Regione Lazio del 12-05-2023 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 maggio 2023)DEL 12 MAGGIOORE 18.05 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO INTENSO SULLE CONSOLARI RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO LA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E ALL’ALTEZZA DEI DUE PONTI, NELLE DUE DIREZIONI LA FLAMINIA DA VIA TUSCIA AL RACCORDO, IN USCITA ANCHE LA NOMENTANA DAL RACCORDO A TOR LUPARA, IN DIREZIONE MENTANA SULLA TIBURTINA SI RALLENTA PER TRAFFICO E PER UN INCIDENTE TRA ALBUCICONE E SETTEVILLE, NEI DUE SENSI DI MARCIA SI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO A TOR CERVARA, IN USCITA SUL RACCORDO ANULARE SITUAZIONE INVARIATA CODE A TRATTI IN INTERNA TRA LE USCITE CASSIA E A24 E, IN ESTERNA TRA-FIUMICINO E DIRAMAZIONESUD INFINE, SULLA VIA DEL MARE PER UN INCIDENTE ...