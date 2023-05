Viabilità Roma Regione Lazio del 12-05-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 maggio 2023)DEL 12 MAGGIOORE 15.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DICODE A TRATTI PER TRAFFCO IN ESTERNA TRA LE USCITE-FIUMICINO E DIRAMAZIONESUD STESSA SITUAZIONE, CODE A TRATTI, IN INTERNA TRA CASSIA E SALARIA A SEGUIRE RALLENTAMENTI DA BUFALOTTA ALLA A24 SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA DA PORTONACCIO AL RACCORDO, IN USCITA GLI EVENTI NELLA CAPITALE LA SFIDA-LECCE APRE LA 35^ GIORNATA DI SERIE A DALLE 20.45 ALL’OLIMPICO PER RAGGIUNGERE LO STADIO CON IL TRASPORTO PUBBLICO, TUTTI I DETTAGLI SUL NOSTRO PORTALE INFINE, LA FERROVIA REGIONALE METRE QUESTA SERA PER LAVORI ALL’INFRASTRUTTURA, CHIUSURA ...