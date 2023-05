Viabilità Roma Regione Lazio del 12-05-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 maggio 2023)DELL’ 12 MAGGIOORE 12:20 CILUFFO MARCO NUOVAMENTE BEN ROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA A CAUSA DI UN VEICOLO RIBALTATO PERMANGONO ANCORA CODE DALLA CASSIA BIS FINO ALLO SVINCOLO CON LA CASSIA PRESTARE ATTENZIONE ALLE OPERAZIONI DEL PERSONALE SU STRADA PER LA RIMOZIONE DEI VEICOLI SULLA CARREGGIATA UN ALTRO INCIDENTE è SEGNALATO SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO, AL MOMENTO AUTO IN FILA ALTEZZA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST ULTIMA DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral