Viabilità Roma Regione Lazio del 12-05-2023 ore 09 | 15

(Di venerdì 12 maggio 2023)DELL’ 12 MAGGIOORE 09:05 CILUFFO MARCO NUOVAMENTE BEN ROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA PERMANGONO INCOLONNAMENTI PER UN PRECEDENTE INCIDENTE ALTEZZA GALLERIA APPIA CON CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA IN ESTERNA SI STA IN CODA ALTEZZA CASSIA E ALLA LTEZZA DELLO SVINCOLO CON LAFIUMICINO RIMANE COMPLICATA LA VIABILITA CON LUNGHI INCOLONAMENTI SULLA VIA APPIA A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ ALTEZZA DELRACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO ALTRE CODE SUL QUADRANTE DI COLLEVERDE SULLA VIA NOMENTANA DA MENTANA SULLA VIA PALOMBARESE SULLA FLAMINIA E SULLAFIUMICINO DAL RACCORDO FINO A VIA DEL CAPPELLACCIO IN TUTTI I CASI TUTTO VERSO IL CENTRO INFINE SUL TRATTO URBANO ...