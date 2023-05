Viabilità Roma Regione Lazio del 12-05-2023 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 maggio 2023)DELL’ 12 MAGGIOORE 08:30 CILUFFO MARCO NUOVAMENTE BEN ROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA MOLTO TRAFFICATO IL RACCORDO ANULAR E SULLA CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI PER UN PRECEDENTE INCIDENTE ALTEZZA GALLERIA APPIA CON CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA IN ESTERNA SI STA IN CODA ALTEZZA TRIONFALE E RALLENTAMENTI ALTEZZA USCITA AURELIO UN INCIDENTE è LA CAUSA DI CODE SULLA VIA APPIA DA CIAMPINO FINO AL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO SEMPRE VERSO IL CENTRO CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLE CONSOLARI CASSIA, FLAMINIA, SALARIA E SULLA VIA AURELIA AUTO IN FILA SUL QUADRANTE DI COLLEVERDE SULLA VIA NOMENTANA DA MENTANA E SULLA VIA PALOMBARESE PASSIAMO SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO, DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA TOR ...