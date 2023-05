Viabilità Roma Regione Lazio del 12-05-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 maggio 2023)DELL’ 12 MAGGIOORE 07:20 CILUFFO MARCO BUONGIORNO E BUON VENERDI’ DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO INCIDENTE ALTEZZA GALLERIA APPIA CREA CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA SEMPRE UN INCIDENTE IN ESTERNA ALTEZZA TRIONFALE È LA CAUSA DI INCOLONAMENTI DALLA CASSIA BIS UN ALTRO INCIDENTE è SEGNALATO SULLA VI APPIA DOVE SI RALLENTA ALL ALTEZZA DEL RACCORDO VERSO IL CENTRO PASSIAMO SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO, DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST ULTIMA CODE SULLE CONSOLARI CASSIA, FLAMINIA, SALARIA E SULLA VIA AURELIA TUTTO VERSO IL CENTRO POI DISAGI SUL QUADRANTE DI COLLEVERDE CON CODE SULLA VIA NOMENTANA E LA VIA ...