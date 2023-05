Verso le elezioni in Turchia | lo sfidante di Erdogan accusa la Russia di interferenze Mosca | «Bugiardi»

(Di venerdì 12 maggio 2023) «Cari amici russi… togliete le vostre mani dallo Stato turco». A dirlo è Kemal K?l?çdaro?lu, principale candidato di opposizione e leader dell’antico partito Popolare Repubblicano (Chp), sostenuto da una coalizione di forze politiche definita “Tavolo dei sei”, alledi domenica 14 maggio in. Il politico del Paese euroasiatico che sfiderà il presidente in carica, Recep Tayyip Erdo?an, ha infattitodi essere responsabile di complotti. «Siete dietro i montaggi, i complotti, i contenuti deep fake e i video che sono usciti ieri», ha scritto su Twitter K?l?çdaro?lu, riferendosi a un filmato a luci rossi, caricato su un sito pornografico israeliano, dove viene mostrato il volto di Muharrem Ince, candidato alle presidenziali che nella giornata di ieri ha annunciato il ritiro dalla corsa citando ...

Tempestiva la reazione della Russia che tramite il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov , ha smentito qualsiasi interferenza di Mosca nelle elezioni in Turchia. "Chi afferma questo è un bugiardo",

